Arts visuels : Lewlawal Jallo et Susanne Pohlmanne interrogent l'humanité à travers une belle exposition

« ICI ET AILLEURS. « Les artistes Amadou Moussa Jallo - Lewlewal (Sénégal/Allemagne) et Suzanne Pohlmanne (Allemagne) ont décidé d'unir leurs forces pour donner naissance à une belle attraction artistique qui nous interpelle.





À travers cette belle exposition époustouflante qui englobe une trentaine d'œuvres à la Galerie nationale de Dakar, reflète une intégration sur l'humanité et le vécu quotidien des uns et des autres. Deux artistes reconnus grâce à leur talent confirmé par les férus de l'art leur fusion, ne peut aboutir que sur un travail titanesque qui suscite l'intérêt et l'attention chez les visiteurs.





Tous les deux invitent le public à travers un voyage émotionnel et imaginaire dans une belle mosaïque bourrée de tableaux conçus avec des peintures acryliques expressives qui captent l'énergie brute et la dynamique de la mer. La plupart des œuvres exposées développent une réflexion critique dans une inspiration féconde sur le monde plus particulièrement l'eau pour faire allusion à la migration.





Sans renier les origines culturelles, les deux artistes démontrent plusieurs points d'ancrage qui nous amènent à dire "'ICI ET AILLEURS".