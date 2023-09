Assemblée générale des Nations Unies : La prestation du chanteur Baaba Maal devant les grands du monde

Comme d'habitude, la star planétaire sénégalaise s'est encore illustrée à New York avec une belle performance musicale en sa qualité d'artiste et ambassadeur itinérant de l'ONU pour la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à l'occasion de la 78e session du Forum des Nations Unies sur le développement durable, ce lundi 18 septembre 2023. En revisitant son glorieux répertoire, le chanteur sénégalais a gratifié un show inédit aux chefs d'État et de gouvernement pour donner un cachet artistique à grand rendez-vous qui regroupe les leaders du monde.





Étant le seul artiste africain à présider cette rencontre, le Sénégalais a été adoubé par les grandes personnalités venues prendre part à la rencontre très heureux de représenter son pays et son continent Baba Maal confirme son leadership avec un bon discours qui fait référence à la protection de l'environnement.