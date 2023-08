Aya Nakamura annonce une tournée africaine et zappe Dakar

Cette semaine, la star de la musique française Aya Nakamura annonce une tournée africaine épique dans quelques capitales africaines. Par ailleurs, celle qui est considérée comme la chanteuse française la plus écoutée par les Sénégalais semble ignorer cette marque d'attention à son égard.







Avec cinq concerts programmés en République Démocratique du Congo, au Congo, au Mali et en Côte d'Ivoire. L'annonce de cette tournée a suscité une excitation palpable parmi les amateurs de sa musique rythmée.









Cependant, un choix notable a attiré l'attention. La star semble délibérément éviter la capitale sénégalaise, Dakar. Cette décision fait suite à un précédent concert qui s'était soldé par un fiasco il y a quelques années, laissant des souvenirs tumultueux d'après musicinfrica.









La tournée africaine d'Aya Nakamura est une décision audacieuse, mais bien attendue par ses fans. Ayant conquis les cœurs avec son style unique et ses tubes, la star se prépare à enflammer les scènes de la République Démocratique du Congo, du Congo, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Son long voyage s'avère être une opportunité pour les admirateurs de sa musique sur le continent de la voir en personne, et pour elle-même, de tisser des liens plus étroits avec son public africain.





Cependant, le choix de ne pas inclure Dakar dans cette tournée ne passe certainement pas inaperçu. Le souvenir du concert passé dans la capitale sénégalaise reste gravé dans la mémoire des observateurs et des fans. L'événement avait été marqué par des incidents à l'aéroport et lors de la conférence de presse, laissant perplexe la réaction d'Aya Nakamura face à ces circonstances tendues. Ces événements avaient évoqué des accusations de mépris envers le public sénégalais, qui avait finalement décidé de boycotter le concert.









La décision de ne pas inclure Dakar dans la tournée africaine pourrait donc découler d'un désir de prévenir tout rappel de ces moments chaotiques. Aya Nakamura semble chercher à éviter toute controverse potentielle et à se concentrer sur les villes où son accueil pourrait être plus positif et chaleureux.





Quoi qu'il en soit, la tournée africaine de la chanteuse afropop promet d'être un événement incontournable pour ses fans et les mélomanes en général. Cette annonce ravive l'enthousiasme d'un public africain prêt à se laisser porter par sa musique qui transcende les frontières et les barrières linguistiques.









Alors que le succès de la tournée repose d'emblée sur la passion de ses fans, Aya Nakamura a certainement pris en compte les leçons du passé pour offrir une expérience musicale exceptionnelle à ses admirateurs africains, en établissant des liens positifs avec eux et en faisant vibrer les scènes des villes choisies pour cette tournée mémorable.





L'auteure de « Djadja » jouera sûrement au public africain, quelques extraits de son album DNK dont le titre est inspiré de son nom de famille Danioko. L'œuvre, parue en janvier dernier, avait fait la une des médias d'Europe avec ses statistiques impressionnantes ; plus de 2,7 millions de streams sur Spotify en 24 heures, et 7 542 ventes sur tous les supports confondus (81% en streaming, 17% en physique et 2% en téléchargement).