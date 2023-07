Baye Mass contre VJ : Qui sera le Roi du 5 août ?

Le débat a pris de l'ampleur dans la place publique avec des propos contradictoires soulevés par les fans. Les deux plus jeunes chanteurs les plus suivis de leur génération à savoir VJ et Baye Mass vont s'affronter ce 5 août, chacun va animer un concert à sa manière la plus appropriée. Le musée des civilisations pour VJ, le CICES pour Baye Mass, un véritable duel musical qui sera jugé par les férus de la musique

.

Qui va décrocher le gros lot ? Qui va obtenir plus de public? Qui fera guichet fermé ? Plusieurs questions sont en train d'être posées histoire de savoir le meilleur entre VJ et Baye Mass en matière de spectacle.





En outre, tous les deux ont sorti des produits ces derniers jours pour donner sensation à l'événement VJ a dévoilé son duo avec Amadeus qui a eu un franc succès, pareil pour Baye Mass qui a offert au grand public un album de 7 titres inédits qui ne cesse jusqu'à présent de donner de la couleur dans les plateformes streaming et sur les réseaux sociaux.