Biennale 2022 : soupçons de carnage financier

Des acteurs du secteur des arts ont déposé une plainte auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). D’après LeQuotidien, qui donne l’information, les plaignants réclament la lumière sur les ressources mobilisées pour l’organisation de la Biennale 2022. Celles-ci s’élèvent à plus de deux milliards de francs CFA, dont 72,34% provenant de l’État du Sénégal, 23,8% des acteurs privés et institutions internationales, et 3,9% sur fonds propres, estime le journal.



Malgré l’arrêt imposé par la Covid-19, entre 2020 et 2022, confie celui-ci, l’État avait continué à verser une dotation à la Biennale.