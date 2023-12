BIENNALE DE DAKAR 2024: 58 artistes à l'honneur dans l'exposition internationale

La cérémonie solennelle pour rendre publique la liste officielle des artistes retenus pour l'exposition internationale de la Biennale de dakar Dak’Art 2024 a eu lieu ce lundi. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde des arts et de la culture.





Considérée comme l'une des plus grandes rencontres culturelles du continent africain et voire mondial, la biennale de Dakar reste l'un des évènements les plus convoités par les professionnels de la culture. La Secrétaire Général a encore joint l'outil à l'agréable avec un travail titanesque salué par les acteurs culturels histoire de réserver une belle surprise aux férus de l’art.





"Au total cinquante-huit artistes provenant d’une vingtaine de pays figurent dans la sélection de l’exposition internationale de la 15e Biennale de l’art africain contemporain de Dakar ‘’Dak’Art’’ prévue du 16 mai au 16 juin 2024" a annoncé la directrice artistique de l’évènement, Salimata Diop. Placée sous le thème général de « The Wake » , cette 15e édition est une véritable innovation (l’Eveil le sillage), présentée par Madame Salimata Diop, Directrice artistique de la prochaine biennale de Dakar qui aura lieu du 16 mai au 16 juin 2024.





« The Wake » évoque une transformation imminente, personnelle, sociale, écologique et économique, dans un monde confronté à des crises liées au changement climatique, à des mutations sociétales et à des préoccupations environnementales, impliquant la nécessité d'un changement et l'éveil d'une génération à un écho puissant.





Le thème de la biennale, "The Wake » vise à jeter un pont entre le passé et l'avenir, en explorant les relations entre l'art, la société, les changements environnementaux et l'histoire, en particulier dans le contexte de Dakar, positionnant finalement les artistes comme en sentinelles d'un nouveau récit mondial.