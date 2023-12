Blues du fleuve : 26 ans après, le groupe Fogny, Búbájum Áyi Adiatta et Princesse Eka brillent au cœur du Nord





Le mbalax reste la musique phare du Sénégal. Mais à côté de ce genre musical tiré de la tradition wolof, existent d'autres sonorités comme le yéla de la tradition pular, les mélodies et rythmes du sud (diola, mandingue, balante…) portés par de grandes formations musicales comme l'Ucas Band de Sédhiou, le Touré Kunda ou encore le fameux groupe Fogny de Bignona.





Aujourd'hui, le porte-étendard de cette musique profonde est le Búbájum Áyi, deux jeunes chanteurs originaires de la Casamance : Dominique Diatta et Khady Amoor Sané.





Ils étaient l'attraction du week-end à Podor, à l'occasion de la 15e édition du festival les Blues du fleuve. Leur prestation a séduit tout le public nordiste ; leur musique et leurs voix s'allient dans une parfaite symphonie dans une présence scénique qui fait leur charme. Avec un style musical caractérisé par des instruments qui présentent la Casamance au clair de lune, fleuri par des tenues captivantes traditionnelles qui véhiculent la culture diola et mandingue, ce couple de chanteurs est aujourd'hui la formation musicale la plus sollicitée de la région du Sud.





Baaba Maal n'a pas manqué de souligner la prestation magnifique et la présence de la culture diola qui est très appréciée dans le Nord. Encore une nouvelle consécration, 26 ans après le fameux concert du mythique groupe Fogny qui avait réussi à séduire tout le Fouta.

Dominique Diatta et Khady Amoor Sané sont souvent présents à Ziguinchor et dans l'essentiel des rencontres culturelles de la sous-région. Leur musique a fini de rallier la critique nationale.





Ils sont attendus le 13 janvier à Dakar pour un méga concert.

Rappelons le festival les Blues du fleuve a été clôturé hier dimanche 10 décembre par un spectacle inédit animé par Fata El Présidenté et le maestro Carlou D.