C’est parti pour la 21ème édition de la Dakar Fashion Week !

Le plus prestigieux rendez-vous de mode en Afrique et particulièrement au Sénégal s'est ouvert ce jeudi 7 décembre 2023. Adama Amanda Ndiaye, plus connue sous le nom d’Adama Paris, créatrice de mode sénégalaise et également fondatrice de la Dakar Fashion Week, a procédé au lancement de la 21eme édition de la semaine de la mode. Cet évènement multinational se déroule du 7 au 10 décembre. Le lancement s’est déroulé en présence d’une dizaine de créateurs sénégalais et de la sous-région.







Face à la presse, Adama Paris a partagé sa fierté d’avoir vu la Dakar Fashion Week évoluer au fil des années, devenant un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mode d’ici et d’ailleurs. Elle a par ailleurs souligné “l'importance de cet évènement pour booster l’innovation, l’inspiration et la collaboration entre les créateurs de mode africains”.





Comme à l’accoutumée, Adama Paris ne fixe pas de thème particulier à ces designers et les laisse exprimer librement leur créativité. Cependant, pour lutter contre les milliers de déchets qui inondent nos marchés, le recyclage est au rendez-vous pour cette rencontre.





Adama Paris s’est prononcée sur l’importance de la Dakar Fashion Week en tant que plateforme pour promouvoir et célébrer la créativité africaine dans le domaine de la mode. Elle a mis en exergue la diversité des talents émergents et “invite les grands créateurs à soutenir la croissance, le succès et la visibilité internationale de ces « nouveaux nés”.





Au vu de la situation qui sévit dans le pays depuis un certain moment avec la migration irrégulière, le manque d’emploi et le chômage, Adama Paris appelle les jeunes à l’entrepreneuriat. Elle met l’accent sur l’importance de l’autonomisation des créateurs de mode africains et de la préservation des traditions artisanales, sans oublier l’impact économique et culturel de l’industrie de la mode en Afrique. Car pour elle « Dakar Fashion Week » n’est pas seulement pour les designers mais aussi pour les artisans, cordonniers.









A noter la première journée s’est conclue avec un grand défilé privé Green Access à l’ambassade de Turquie.