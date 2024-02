Chant des Linguères: La diva Coumba Gawlo adoubée à Bamako.

La diva de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo, a eu droit à un bain de foule exceptionnel à Bamako, sur la mythique place du palais de la Culture. Trois heures durant, Coumba Gawlo et ses musiciens ont tenu en haleine le public malien dans un spectacle son et lumière. Devant un public majoritairement composé de jeunes et de femmes venus des différentes localités du Mali, la chanteuse sénégalaise a puisé dans son riche répertoire des titres fétiches comme "Miniyamba", "Siyo", "Bin Bin", etc.







Un concert épique qui n'a laissé personne indifférent, en présence d'autres belles voix féminines venues de la Guinée, du Cameroun, du Burkina, du Niger et du Tchad pour magnifier à l'événement par leurs belles prestations scéniques.





Ce concert s'inscrit dans le cadre de la 1re édition du festival international Chant des Linguères au Mali, devenu itinérant. Un événement de haute portée culturelle placé sous le thème "Paix et sécurité" tout en donnant la visibilité sur l'autonomisation des femmes partout à travers le monde.





Plusieurs personnalités sénégalaises et maliennes ont pris part à l'événement initié par la diva Coumba Gawlo Seck.





A l'occasion, la communauté sénégalaise au Mali a rendu hommage à la chanteuse sénégalaise qui a été élevée au titre d'"ambassadrice de bonne volonté", selon le président de la l'association, Ibrahima Guissé.





Rappelons que le festival a pris fin le samedi dernier par un dîner de gala au CICB animé par Coumba Gawlo et son orchestre. Une rencontre présidée par de hautes personnalités, dont le ministre de la Culture du Mali.