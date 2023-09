Cinéma: ''Banel et Adama'', la projection programmée le 29 septembre à Dakar

Un véritable chef-d'œuvre cinématographique tourné dans le nord du Sénégal. "Banel et Adama" est un film aussi magnifique qu' audacieux. Il reflète une histoire d'amour inspirée de nos réalités africaines. Produit par la réalisatrice sénégalaise, Ramata-Toulay Sy, le film nous plonge dans la fascinante histoire de deux villageois. Ils tombent amoureux dans un monde très particulier. Banel et Adama s’aiment. Ils vivent dans un village éloigné au Nord du Sénégal. Du monde, ils ne connaissent que ça, en dehors, rien n’existe. Mais l’amour absolu qui les unit va se heurter aux conventions de la communauté. Car là où ils vivent, il n’y a pas de place pour les passions, et encore moins pour le chaos", lit-on dans une note.





Cette production cinématographique est récemment récompensée au festival de Cannes avec le Prix d'interprétation masculine.Le film sera projeté le vendredi 29 septembre, à Dakar, au Seanema du Sea Plaza, à partir de 20h. Cette projection verra la présence de la réalisatrice et se tient en prélude de la sortie officielle prévue le 6 octobre 2023.