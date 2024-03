Cinéma : Le 7e art québécois et sénégalais célébré à Dakar

La culture comme vitrine de rayonnement et de renforcement des relations diplomatiques entre le Québec et l'Afrique; tel est l'objectif de la Délégation générale du Québec à Dakar. Une séance de projection des films "Respire" (Québec) et "Xalé" du réalisateur sénégalais Moussa Sène Absa a eu lieu au siège de la Délégation générale du Québec en plein mois de ramadan. Une occasion pour renforcer les liens culturels qui existent entre le Sénégal et le Québec.







La rencontre a eu lieu en présence du plusieurs personnalités sénégalaises, canadiennes, belges ainsi que des artistes comme les Frères Guissé et l'actrice interprète Rokhaya Niang. L'événement s'inscrit dans le cadre du lancement officiellement la 4e édition de Québec en Scène. Des sous-secteurs de la culture comme le cinéma, la musique et les arts numériques ont été à l'honneur. Devenu itinérant depuis quelques années, cet événement occupe une place incontournable en Afrique, une vitrine d'échanges pour renforcer la diplomatie culturelle entre le Canada et les États africains. Plusieurs villes africaines accueilleront l'événement coïncidant avec la célébration de la Quinzaine de la Francophonie, qui a pour thème "Créer,entreprendre ET innover".