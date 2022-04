Columbia Records : Abu Thiam nommé vice-président exécutif

Grand producteur de musique aux Etats-Unis, Abu Thiam alias Bu Thiam, 34 ans, a été nommé vice-président exécutif de la maison de disques américaine Columbia records. Le fondateur de BuVision et PDG de Konvict Muzik, dont le poste relève du président et directeur général Ron Perry, va chevaucher A&R et les initiatives stratégiques dans tous les genres pour le label qui produit Lil Nas X, Harry Styles, Adele, le Kid Laroi et bien d'autres.



Frère du chanteur Akon, Bu Thiam, manager de Kanye West, a travaillé en étroite collaboration avec Ron Perry et Columbia à travers une joint-venture (co-entreprise), Buvision qui a signé avec les artistes KayCyy et Rican.



« Nous savons tous qu'il est très difficile de décrocher un nouvel artiste, et de voir l'équipe de Columbia être si engagée dans les premières étapes de la carrière de KayCyy - du marketing, de la stratégie de marque, du déploiement de son EP, etc. C’était très impressionnant », explique Thiam selon qui, "La culture, à Columbia, c’est de faire émerger de nouveaux artistes - comme Fivio, Lil Nas X, Polo G, le Kid Laroi - et Ron est un vrai musicien dans l'âme ; on ne voit plus ce type de développement chez les artistes ", explique-t-il.



Bu Thiam s’est dit ravi de travailler avec Ron Stringer pour un nouveau challenge. « Columbia est avant-gardiste et croit en l'avenir de la musique. Je suis ravi de rejoindre une équipe gagnante et dévouée pour élargir la vision de l'entreprise et présenter au monde les stars de demain. J'ai hâte d'apporter une contribution percutante pour les années à venir et je remercie [PDG de Sony Music Group] Rob Stringer et Ron Perry d'avoir donné à ma vision une maison, à Columbia. », confie le frère de Akon.