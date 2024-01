Coup d'Afrique : La chanteuse FEFA célèbre le Sénégal dans un titre audacieux "Africa Gané"

À quelques heures du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football en Côte d'Ivoire, la jeune chanteuse sénégalaise dévoile une magnifique chanson à l'image de l'hymne de la CAN pour célébrer le Sénégal l'Afrique en particulier.





Motivée par l'équipe nationale du Sénégal championne d'Afrique, la chanteuse estime que le Sénégal mérite d'être célébré par tous les artistes africains avec son sacre. "Je me suis inspirée du fait qu’il n’y ait pas d’artiste sénégalais dans l’hymne national de la CAN. Ce n’est peut-être pas une obligation, mais je trouve qu’il fallait bien valoriser ce pays qui a dernièrement pris la CAN pour la première fois de son histoire", a-t-elle déclaré dans les colonnes de Seneweb.





À travers cette belle vidéo, la chanteuse dévoile les plus belles mosaïques avec tous les drapeaux des différentes nations africaines. La chanson s'inscrit dans le but d'enflammer le continent africain avec des rythmes et de mélodies qui incarnent l'esprit d'unité et de rassemblement pour les peuples africains.





Sortie aujourd'hui sur toutes les plateformes digitales, la vidéo est tournée dans les quartiers de Dakar. Une occasion pour la chanteuse de vendre l'identité et la beauté sénégalaises.





Rappelons que FEFA est une jeune chanteuse sénégalaise connue sur la scène musicale grâce à ses nombreuses chansons qui ont connu un énorme succès à travers les réseaux, parmi lesquelles "Déchéance" "Dér Bu Nioul", "Temps Amoul".