Culture et Patrimoine : Les derniers grands actes que Macky Sall va poser

Le Président de la République a magnifié le Fesnac et l’organisation prochaine du Salon National du Livre du 9 au 12 Janvier à Fatick. C’est lors du conseil des Ministres du 3 janvier 2024. Il a confirmé sa présence à la cérémonie de la pose de la première pierre du Mémorial de Gorée, un projet très attendu par le monde de la culture.







"Abordant la valorisation du potentiel culturel du Sénégal, le Président de la République a salué la tenue de la 12ème édition du Festival national des Arts et de la Culture (FESNAC), prévue du 8 au 12 janvier 2024 à Fatick et regroupant des artistes de toutes les régions, de la Diaspora, et des invités étrangers », lit-on dans le communiqué du Conseil des Ministres qui indique également que le Chef de l’Etat a tenu à remercier, féliciter et encourager les artistes, hommes et femmes de lettres et de culture pour leur contribution remarquable au développement économique et social du Sénégal.