De ‘’Yatal Gewbi’’ à ‘’Wéngal Gaal gui’’ : Le sermon de Pape & Cheikh aux acteurs politiques

Vingt-quatre ans après, « Yatal Guew » du duo fétiche Pape & Cheikh continue de marquer les esprits. Sorti en janvier 2000, à la veille du scrutin présidentiel, ce titre était une contribution dans la campagne de sensibilisation pour un déroulement du scrutin dans la paix et la transparence.







Et en cette veille de campagne électorale de la Présidentielle du 25 février prochain, Pape & Cheikh a remis ça, avec "Wengal Gaal Gui", une reprise enregistrée dans une session live.





Comme son nom l'indique, ‘’Wéngal Gaal Gui’’ invite les uns et les autres à ne pas faire chavirer la pirogue Sénégal.





Face à la presse hier jeudi, l'œuvre a été présentée, à travers une séance d'écoute, en présence d'éminents journalistes, critiques musicales et historiens. Une occasion pour Pape de revenir sur l'objectif de la chanson, synonyme d'un appel à l'unité et au rassemblement.





‘’Wéngal Gaal Gui’’ est extrait du nouvel album du duo qui va sortir demain samedi sur toutes les plateformes de streaming.





Papa Amadou Fall (Pape) et Cheikhou Coulibaly (Cheikh) ont grandi à Kaolack. Ensemble, ils développent une musique tirée des polyphonies et des chants traditionnels, sans oublier d’autres genres comme la pop music, le folk et le reggae, influencé notamment par Bob Dylan et Bob Marley.





De 1992 à 1993, ils s’inscrivent au Conservatoire de Dakar pour se perfectionner. Considéré comme l'un des meilleurs groupes sénégalais, adoubé par la critique nationale Pape & Cheikh continue d’inspirer des générations.