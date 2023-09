Décès de JP D’Almeida : Ibou Gueye, POD, Admow … lui rendent hommage

En ce 4 septembre 2023 est rappelé à Dieu l’acteur Jean Paul d’Almeida. Ce, suite à un accident qui l’a plongé dans le coma durant plusieurs jours. Une grande perte pour le monde de la culture en général, du 7e art en particulier.



Selon Ibou Gueye, Directeur Général d’Evenprod Sénégal « nous avons perdu un frère un excellent collaborateur, fidèle, professionnel et foncièrement gentil. Un homme respectueux et toujours souriant ».



Même son de cloche chez l’acteur et scénariste Pa Oumar Diop (POD) qui prie pour que le paradis soit la dernière demeure de celui qu’il appelle tendrement « frérot ».



Le chanteur Admow Flow témoigne sur Jean en rappelant que son énergie positive se propageait partout où il était. « À chaque fois qu’on se voyait, il y’a ce love qu’on se partageait, un vrai show love, sincère et très vrai ».



Zeynab Ngom, actrice, entrepreneure culturelle, avec qui il a eu à tourner la série « Idoles » se rappelle également de la jovialité de l’acteur. « La famille #idoles est une nouvelle fois endeuillée. Je suis plus qu'attristee par cette mauvaise nouvelle. Repose en paix frère tu nous a fait tant rire sur nos plateaux de tournage », renseigne-t-elle.



Sur les réseaux sociaux les témoignages fusent de partout. Jean Paul d’Almeida était connu et aimé aussi bien par le public sénégalais que par ceux qui le côtoyaient.