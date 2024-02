Découverte - Afrique du Sud : "Musangwe", un rituel pour devenir viril

Tout comme la capoeira est un art martial qui fait allusion à la danse avec ses racines de combat pratiqué souvent par la communauté noire au Brésil, la lutte musangwe est une pratique culturelle traditionnelle en Afrique du Sud. Elle est organisée par les Vendas, un peuple d'Afrique australe. Un duel qui se fait à la place publique en présence de tous les membres de la famille. Dans un combat, il est autorisé à utiliser des coups de poing, des coups de tête, des gifles aux oreilles, des coups de genou.







HISTORIQUE

L'histoire remonte aux années 1800. Les garçons et les hommes se rassemblent dans la brousse pour tester leur courage à l'initiative de la communauté venda du nord-est de l'Afrique du Sud qui organise la compétition dans la province du Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud. Avec des températures dépassant les 30°C, les hommes rivalisent avec peu d’ombre et d’abris contre les autres pour faire leurs preuves non seulement auprès des autres, mais aussi auprès d’eux-mêmes. Un véritable recours pour faire honneur à ses proches au cœur d'une jungle sans issue. Le combat consiste à sélectionner les guerriers les plus courageux, une occasion de pousser les garçons à devenir virils avec une notion d’identité et d’appartenance.





LE RÔLE DES FEMMES

Dans ce duel, il est formellement interdit la présence des femmes à cause de leur morphologie. Dans la tradition du Musangwe, la femme ne peut pas se battre ni assister aux combats. D'habitude, elles restent après la fin des combats pour nettoyer le sang des combattants.





Aujourd'hui, ces combats sont très suivis à travers les réseaux sociaux. Les Sud-Africains en font une priorité avec un peu de modernisation sur l'organisation, mais les pratiques culturelles de ce combat sont toujours respectées.





Seneweb vous propose des extraits de combats.