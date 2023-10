Développement de Sédhiou: La connaissance de la culture et de l'histoire de cette région, un pilier à ne pas négliger

Un colloque international autour du thème '' Sédhiou, Histoire et Développement '' s'est ouvert ce matin à Sédhiou sous l'égide de l'Association pour le développement de Sédhiou ( ADS). Au cours de la leçon inaugurale, le professeur Racine Senghor a, d'une part, rétabli la vérité sur l'islamisation du Sénégal qui, à l'en croire, n'est point venue du Nord mais bien du Sud. D'autre part, il a démontré qu'il ne peut y avoir de développement sans une parfaite connaissance de son histoire et de sa culture. Aussi, a-t-il insisté au cours de sa conférence pour que les populations et notamment les jeunes soient armés de leur histoire et de leur culture dans l'optique de porter sur leurs épaules le destin de la région.





C'est ce souci de conscientisation et de réarmement moralement des populations, qu'il a évoqué l'histoire glorieuse de la région qui, soutient-il, est une histoire multiforme, une histoire sociale, une histoire de royaume, une histoire de l'époque coloniale et une histoire de royaume de préparation des indépendances. Pour illustrer ses propos, il a retracé le parcours de toutes les figures emblématiques qui ont fait l'histoire et la culture de Sédhiou.