Dialawaly festival : Dagana brille de mille feux avec un concert fou de Souleymane Faye !

Le festival Dialawaly de la ville de Dagana continue de faire sensation avec de belles prestations artistiques notées depuis trois jours. Plus d'une centaine de personnes ont pris part au grand concert de ce dimanche animé par Souleymane Fall et son orchestre, à l'occasion de la clôture du festival. Le chanteur sénégalais a interprété ses plus belles chansons de son répertoire, sous une lumière tamisée avec de la bonne musique teintée d'une sensation épique.







Devant un magnifique public très enthousiaste, Souleymane Faye, accompagné par les jeunes rappeurs de la localité, a livré un show inédit dans une ambiance conviviale, histoire de donner une très belle prestation aux férus de la culture.





Comme son nom l'indique, Dialawaly festival est une vitrine d'échanges pour raffermir les liens culturels entre le Sénégal et le reste du monde. Séduits par la prestation de Jules Faye et de ses hommes, les Daganois expriment leur gratitude pour ce magnifique concert qui a vu la présence des notables et les personnalités venues des autres localités de la région de Saint-Louis.





Selon le directeur du festival, Mustapha Naham, l'un des objectifs majeurs du festival, c'est renforcer les liens entre la ville de Dagana et les institutions internationales à travers la culture qui est un facteur d'unité et de rassemblement.





La 5e édition du festival Dialawaly de Dagana s'est tenue du 11 au 13 août.