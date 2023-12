Diasporas Awards : Khaly Thioune, artiste et écrivain basé à Las Palmas, honoré

Sous le haut patronage de Fatou Bensouda et Amadou Ba, la seconde édition des Diasporas Awards, célébrée hier à Dakar, récompense le talent polyvalent de Khaly Thioune.











La scène culturelle sénégalaise brille davantage avec la reconnaissance de Khaly Thioune, artiste pluridisciplinaire, écrivain et professeur résidant à Las Palmas dans les Îles Canaries. Hier, lors d'une soirée éclatante à l'hôtel Radisson Blu, la deuxième édition des Diasporas Awards a honoré Khaly Thioune pour son engagement exceptionnel dans les arts et la littérature.









Sous le haut patronage de la juriste renommée Fatou Bensouda et du Premier ministre Amadou Ba, la cérémonie a été animée avec brio par Chadia, Fata, Ousmane Bongo, Ame Bongo et Sidi Samb. L'événement a rassemblé une foule enthousiaste et a consacré plusieurs talents sénégalais de la diaspora, dont Khaly Thioune, dont le travail diversifié a captivé le public.









Cette cérémonie de distinction revêt une signification particulière, coïncidant avec la Journée mondiale du migrant, offrant ainsi une plateforme pour réfléchir aux défis de l'immigration clandestine au Sénégal. Les lauréats, à travers leur succès et leur influence, ont également été appelés à proposer des solutions innovantes pour adresser cette question brûlante.









Khaly Thioune, par son talent artistique et son engagement littéraire, contribue ainsi de manière significative à l'enrichissement de la diaspora sénégalaise. Sa reconnaissance aux Diasporas Awards souligne non seulement son succès personnel, mais aussi l'apport essentiel des artistes de la diaspora à la scène culturelle nationale.









Félicitations à Khaly Thioune pour cette distinction méritée, témoignant de sa créativité exceptionnelle et de son impact positif au sein de la diaspora sénégalaise. Cette reconnaissance promet de stimuler davantage l'élan culturel de la diaspora dans le panorama artistique sénégalais.