Droit à l’image des artistes : les piques de Gallo Thiello aux médias

L'artiste comédien reconverti dans la vente de moutons sort de sa réserve. Dans un entretien accordé à L'Observateur de ce samedi 18 novembre, Gallo Thiello explique son choix de rester dans son coin.





"Je me fais rare dans les médias car j'estime que je dois être payé pour être invité. C'est simple, ils ne peuvent pas prendre tout mon temps, générer beaucoup de publicités grâce à moi, et ne pas m'en faire bénéficier. ça, je ne le ferai jamais. Il faut que les artistes soient plus intelligents", justifie-t-il.





Avant d'ajouter : "Je me dis que les maisons de presse aiment exploiter les artistes. Je suis un père de famille, et mes enfants ont des besoins. Donc, je ne fais plus de bénévolat."





Il confie qu'il est "en train de faire (ses) preuves dans (son) coin", animant des soirées salsa, comédie, etc. "ça se passe très bien", affirme-t-il. Parfois, poursuit-il, "je rencontre des gens qui veulent m'inviter dans des émissions. Il y a des gens qui insistent beaucoup sur ça. Mais, je pense qu'être indépendant est important."