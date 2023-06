Du début craintif au succès «accordé » : L’histoire de la Fête de la Musique

Chaque année le 21 juin, c'est la même rengaine. Des concerts de rue ou dans les bars incitent à faire la fête durant cette nuit qui tombe généralement le jour du solstice d'été.



Si c'est Jack Lang, alors ministre de la Culture, qui lance la première édition de la fête de la musique en France en 1982, il faut remonter à l'année 1976 pour connaître la véritable histoire de la fête de la musique qui est aujourd’hui devenue universelle.



L’origine de la Fête de la Musique est française. Si on creuse l'histoire pour remonter à ses débuts, on tombe sur l'Américain Joel Cohen qui, en 1976, travaillait pour France Musique. Il propose alors la création des Saturnales de la musique qui aurait lieu aux deux solstices, les 21 juin et 21 décembre. L'idée était de faire jouer les groupes de musique le 21 juin au soir, ce qui fût le cas dans l'Ouest parisien et à Toulouse.



Mais si un nom est étroitement lié à la Fête de la musique ou journée mondiale de la musique, c’est celui de Jack Lang. Il était ministre de la Culture de 1981 à 1993 et avait lancé la première édition en 1982. Mais l’idée lui aurait été soufflée par Maurice Fleuret, directeur de la Musique et de la Danse, qui se serait inspiré d’une idée plus ancienne dont l’origine est à attribuer à France Musique !



Quelle que soit l’origine de la Fête de la musique, à ses débuts, personne ne pouvait imaginer un tel succès populaire.



« Faites de la musique ! »



Pour encourager le développement de la pratique amateur en France, Jack Lang et ses conseillers, Christian Dupavillon et Maurice Fleuret ont trouvé un titre qui doit résonner comme un mot d’ordre : « Faites de la musique ! ».



Au ministère de la Culture, les acteurs se demandaient si cet appel sera entendu, et Jack Lang déclarera plus tard que le 21 juin 1982 fut « le plus grand trac de sa vie ». Mais le résultat dépasse toutes les espérances. Des milliers d’initiatives ont lieu dans toute la France. Les musiciens s’installent partout dans les rues, les squares, les kiosques, les cours, les jardins, les gares, les places… et des milliers de personnes déambulent dans la rue jusque tard dans la nuit.



Le but de cette fiesta



Depuis sa création, la vocation de la Fête de la musique est de célébrer toutes les musiques. Qu'ils s'agisse de musique classique ou de musiques actuelles, tous les genres ont leur place pour se produire dans les rues et sur les places de France.



Une évolution mélodieuse



La Fête de la Musique a commencé à s'exporter en 1985, à l'occasion de l'Année européenne de la Musique. A cet effet, elle s’est développée dans le cadre d'une charte, « La Fête Européenne de la Musique », signée à Budapest en 1997, et ouverte à tous les nouveaux partenaires souhaitant s'y associer.



Aujourd’hui la 41e édition de la fête de la musique est célébrée dans plus de 350 villes et 120 pays dont le Sénégal.