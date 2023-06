Expo : L'artiste-peintre Ludovic Citté invite les jeunes et les Sénégalais à l'estime et au don de soi

"Les couleurs de ce tableau sont très profondes. C'est l'Afrique qui me parle en le regardant. L'esclavage, l'exil, la lutte pour la liberté... Tu vois cette brave femme qui essaie de couper les chaînes ? Les têtes au fond de l'océan me font penser aux nombreuses pertes en vies humaines causées par l'émigration clandestine", explique Anne-Marie Ducas.





Elle semble bien s'y connaître en art. Mais surprise. Car, lorsqu'on l'interpelle, elle avoue ne rien connaître en art. Mais avec les œuvres de Ludovic Citté, Mme Ducas s'y retrouve et donne même ses impressions.





Effectivement, en contemplant les tableaux de Ludovic Citté, un peintre d'origine guadeloupéenne, on sent et voit l'Afrique en peinture.





Le hall de la Tanière villa Metsu offre une splendeur sans pareille grâce aux 30 peintures acryliques proposées par Ludovic Citté. Les tableaux rappellent l'esclavage, la sécheresse, l'amour, la liberté... Au Sénégal, pour la seconde fois, l'artiste, à travers ses œuvres, propose un message d'espoir ; l'espoir de voir les divergences s'envoler ; l'espoir de voir les jeunes épanouis ; l'espoir de voir les rancœurs dissipées, l'espoir de voir les cœurs s'unir.





"J'ai commencé à partir de rien. Je veux donner une force à tous les Sénégalais, tout le monde en général, pour qu'ils puissent aller au bout d'eux-mêmes, pour trouver la force pour avancer, aimer leur passion. Cette exposition est une manière pour moi de prouver à tout le monde qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Les tableaux parlent à ma place", a affirmé, telle une prière, Ludovic Citté à l'ouverture de son exposition à Saly.





Il propose des œuvres sombres, mais d'où germent toujours lueur, espoir, confiance, estime et amour de soi et de son prochain.





Avec "Les petites iles assoiffées", Citté montre une terre ferme et aride où la sécheresse s'est installée. D'autres tableaux, à l'instar de ceux baptisés "Réunion des ancêtres", "Liberté", "Les portes de couleurs", "Le chemin des cicatrices dorées", "Le conflit", "Le labyrinthe des possibles", "The black Mona", sont autant d'œuvres où l'on distingue parfaitement les tracées des figures, l'intensité des couleurs et une luminosité contrastée et dégradée.





Sur un tableau, on voit une silhouette de femme qui marche vers la montagne. Derrière elle, elle laisse des traces de pas. "Sécheresse-Terra Africa" : c'est l'une des œuvres que propose toujours l'artiste. Elle est représentée par la sécheresse. Selon son créateur, le tableau invite à un retour vers la terre des ancêtres : l'Afrique.





"La vie n'est pas facile, il y a toujours des parcours compliqués, mais il y a toujours une récompense à la fin", philosophe-t-il.





"Ego-Chaos" représente le monde d'aujourd'hui. "À travers tout ego, il y a un certain chaos. Il ne faut pas suivre son ego pour installer le chaos. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, surtout dans la politique, les gens ont beaucoup d'ego par rapport à la protection des biens. De mauvaises décisions peuvent être prises à cause de l'ego et cela peut créer le chaos à travers le monde. J'ai créé cette peinture pour passer un message, pour dire stop, restons humbles et trouvons une solution ensemble", invite Ludovic Citté.





Artiste autodidacte, Citté invite les jeunes à être plus motivés, à avoir confiance en eux. Son inspiration, il dit la trouver en général dans la nature et pendant ses discussions avec les gens. "Au Sénégal, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas confiance en eux par rapport à leur ambition, à leur projet. Je leur dis que c'est possible à partir de rien, à travers l'art et différentes choses que vous pouvez faire. J'invite à un message de paix, une solution. Trouvons des solutions ensemble. Ce n'est pas en s'énervant, en cassant tout qu'on pourra retrouver des réponses", a soutenu l'artiste guadeloupéen.