Exposition : Falémé, 12 ans de recherches archéologiques restitués au musée historique de Gorée

Il a fallu 12 bonnes années de recherches approfondies pour donner naissance à un résultat aussi important et instructif sur la Falémé. D'éminents professeurs de l'université Cheikh Anta Diop, en collaboration avec d'autres chercheurs venus de l'étranger, pour puiser dans les entrailles les plus profondes du Sénégal oriental (Falémé). Ce travail titanesque est restitué au musée historique de Gorée, à travers une exposition qui nous plonge dans l’histoire et la culture de la vallée de la Falémé, un cordon qui traverse le Mali et le Sénégal.







Des posters, des vitrines, des objets et des vidéos sont les éléments qui font le charme de cette exposition et qui retracent le travail d'archéologues et de paléo-environnementalistes qui étudient un certain nombre des facteurs sur les traces des populations humaines qui ont habité cette région du Paléolithique ancien à nos jours. Cette exposition va permettre au grand public de découvrir comment vivaient les populations dans les variations climatiques et environnementales.





Ouverte depuis le 29 janvier dernier, l'expo est toujours ouverte au cœur du musée de Gorée.