Fass Makhtar : Le centre de lecture et d'animation culturelle arabo-islamique bientôt disponible !

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a procédé ce lundi 14 août 2023 à la pose de la première pierre du Centre de lecture et d'animation culturelle arabo-islamique de Fass Makhtar dans le département de Birkhilane. C'était en présence du préfet, du Khalife général Serigne Amath Cissé, le maire de la commune et du directeur du livre et de la lecture.











Les centres de lecture et d'animation culturelle sont des infrastructures implantées dans plusieurs localités du pays pour accompagner les collectivités territoriales et les populations à accéder au livre. Le futur centre sera doté d'une bibliothèque et d'espaces destinés entre autres à des séances d'animation de lecture, de conte, et pour les tout-petits, à la formation et au renforcement de capacités.









Dans le futur, il est envisagé d'y ériger un centre de recherche sur l'apport de la littérature arabo-islamique en outre c'est pour la première fois, un CLAC a vocation arabo-islamique pour valoriser la production littéraire des guides religieux sera construit dans cette localité. Il s'agit de mettre en valeur ces manuscrits, les rendre accessibles et en assurer une large diffusion auprès des populations. L'implantation du CLAC à Fass Makhtar est une application de la politique du chef de l'État de modernisation des foyers religieux et d'équité territoriale.