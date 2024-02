Festival chant des Linguères à Bamako : Coumba Gawlo et d’autres chanteuses sur scène pour l’autonomisation des femmes

La capitale malienne s'apprête à accueillir la diva de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo Seck. Elle y sera avec d’autres chanteuses de renommée internationale. Ces stars enflammeront les scènes lors du Festival chant des Linguères programmé du 14 au 17 février 2024 à Bamako. C’est un rendez-vous de la musique avec en toile de fond la promotion de la diversité culturelle et des causes nobles telles que l’autonomisation de la femme.





En plus de Coumba Gawlo, il est attendu Safi Diabaté et Rokia Traoré du Mali Manamba Kanté de la Guinée ainsi que d'autres talents venant de divers horizons du continent africain.





D'après ‘’musicinafrica’’ l'initiative, portée par Coumba Gawlo vise à éveiller les consciences sur le respect des droits des femmes et des enfants à travers la culture.





Une conférence de presse inaugurale, un forum avec des panels et une exposition, ainsi qu'un méga concert populaire gratuit sont au menu. Le point d’orgue, c’est le dîner de gala de remise de trophées visant à encourager l'entrepreneuriat et le leadership féminin.





Cette soirée prestigieuse mettra en lumière les initiatives et les réalisations exceptionnelles des femmes dans divers domaines, démontrant ainsi leur importance dans la construction d'un avenir prospère et pacifique.