Festival national des arts et culture : polémique sur le choix du thème

La 12ème édition du Festival national des arts et culture (FESNAC), évènement phare de l’agenda culturel national, est prévu du 8 au 12 janvier 2024 à Fatick. Le choix du thème ne passe pas : « Macky, les arts et le patrimoine ».



En effet, rapporte Les Échos, les acteurs culturels, qui ne veulent pas que le nom de Macky Sall soit associé au thème choisi, fustigent « l’introduction d’une personnalité politique. »



Ils sont d’avis que « cela risque de détourner de l’objectif principal qui devrait être la célébration de notre riche patrimoine culturel. ». Campant ainsi sur leur position, ils réaffirment « leur engagement à préserver l’indépendance et l’universalité de l’expression artistique » étant donné défendent-ils que « l’association du nom d’une figure politique spécifique au thème du Festival peut donner l’impression que l’événement est orienté politiquement. Ce qui pourrait nuire à la liberté artistique et décourager la participation de certains artistes », dans leur communiqué.



Celui-ci plaide « la révision du thème actuel » afin de garantir que « l’événement reste un espace inclusif et apolitique où la diversité des expressions culturelles peut s’épanouir sans entraves ».