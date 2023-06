Fête de la musique : une célébration placée sous le signe de la sobriété, après les troubles politiques

Le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, va célébrer mercredi la fête de la musique, mais dans la « sobriété », annonce un communiqué du ministère de la Culture et du Patrimoine historique parvenu mardi à l’APS.



« Le Sénégal célèbre la fête de la musique, le mercredi 21 juin 2023 sur l’ensemble du territoire dans la sobriété », indique le communiqué.



La cérémonie officielle marquant la célébration de la fête de la musique se tiendra à partir de 19 heures au centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar.



La directrice des arts Ndèye Khoudia Diagne a indiqué dans un entretien téléphonique avec l’APS que deux raisons justifient cette célébration dans la sobriété.



Il y a d’une part »la situation, le contexte » actuel du Sénégal qui a vécu de violentes manifestations le 31 mai dernier, les 1er et 2 juin, lesquelles ont entrainé 16 morts et de nombreux blessés, selon un bilan officiel.



La deuxième raison est liée à la fin du mandat du comité d’organisation de la fête de la musique dirigé par le producteur Ousmane Faye.



« Il est envisagé d’appuyer les centres culturels régionaux pour qu’ils travaillent en partenariat avec les acteurs à l’avenir », a expliqué la directrice des arts.



La Fête de la musique est célébrée le 21 juin de chaque année depuis 1982. Elle a été instituée sous l’égide de Jack Lang, ancien ministre français de la Culture.