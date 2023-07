FIGAS : vitrine des Arts et de la Gastronomie africains à Blois ( France)

Ce 21 juillet, Blois, ville royale emblématique de l'histoire de la France, s'est transformée en une vitrine de la culture africaine. C’était à l'occasion du dîner de gala d'ouverture du Festival International des Arts du spectacle et de la Gastronomie africaine (FIGAS). L'événement qui se tient du 21 au 23 juillet a débuté en beauté avec le concert du mythique groupe sénégalais.





Dès l'ouverture des portes de l’espace Jorge Semprun, une effervescence s’est emparée des lieux au bonheur des invités venus de toute la France et même d'ailleurs. Tous ont répondu à la célébration de la culture africaine dans toute sa splendeur. Des personnalités influentes, des artistes, des gastronomes et des passionnés de musique se sont réunis pour un moment de partage unique. Sur scène, le groupe sénégalais a fait son apparition, déclenchant une ovation de la foule. Dès les premières notes, les spectateurs ont été transportés dans un voyage musical envoûtant avec des rythmes africains traditionnels et des mélodies enchanteresses.





Leur prestation a été à la hauteur des attentes du public. Les morceaux interprétés faisaient remonter à la surface des émotions et des souvenirs. L’ambiance était chaleureuse et festive au dîner de gala. Au-delà de la musique, le concert a également été l'occasion de célébrer la gastronomie africaine avec un repas raffiné aux saveurs authentiques, préparé par des chefs talentueux venus spécialement pour l'occasion.





La soirée s'est achevée sur une bonne note, laissant un sentiment de satisfaction et de gratitude chez tous les participants. Ce concert du mythique groupe sénégalais a véritablement donné le coup d'envoi magistral au FIGAS, promettant un festival exceptionnel, riche en émotions et en découvertes artistiques.