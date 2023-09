Cinq ans sans album : Fou Malade s’explique

Depuis 2018 et «Ousseynou ak Assane», Fou Malade n’a pas sorti d’album. Cinq ans donc que le rappeur semble avoir cédé le pas à l’activiste, chroniqueur, formateur et promoteur de spectacle, notamment.



Dans un entretien avec L’Observateur, Malal Talla, à l’état civil, explique que s’il n’a pas sorti une nouvelle production personnelle durant ce laps de temps c’est par choix. «Je suis plus dans l’encadrement des jeunes à ‘Guédiawaye Hip Hop’. À un certain âge, il faut partager son expérience avec les jeunes», justifie le rappeur.



Il développe : «Cela n’a pas de sens que nous soyons toujours devant. Autrement, ce serait du nombrilisme ou du narcissisme. Il faut savoir passer le témoin. Nous devons être dans la reconversion et la transmission pour préserver un héritage crédible du hip hop. Avec toute mon expérience, si c’est pour créer un studio, sortir ou produire un album, chanter, je l’ai déjà fait. Il me faut matérialiser toutes ces années de discours et de concepts, à travers un programme.»



Cependant, Fou Malade ne boude pas totalement les studios. «Là, je suis sur un nouvel album», révèle-t-il. Sans livrer plus de détails.