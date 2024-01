FOUNDIOUGNE : Tout ce qu'il faut savoir sur l'ancienne école de Macky Sall érigée en patrimoine historique

Annoncé par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, à l'occasion de la 3e édition du Salon national du livre, en marge du Fesnac, le président Macky Sall a été doublement honoré à la fin de son second mandat à la tête du pays. Son ancienne école élémentaire, Tafsir Aliou Mor Boye, a été érigée en patrimoine historique par l'autorité chargée de la culture. Une initiative pour lui rendre un vibrant hommage, selon Alioune Sow, vu son parcours et ses nombreuses réalisations dans le secteur culturel.





Fondée en 1893 l'école Tafsir Aliou Mor Boye est le premier établissement scolaire construit dans le département de Foundiougne. L'édifice est fréquenté par plusieurs personnalités originaires de cette zone, parmi lesquelles le président Macky Sall qui a fait ses débuts scolaires de ce temple du savoir. Les premiers bacheliers de la région de Fatick y sont issus.





L'école est inscrite sur les sites et monuments historiques du Sénégal, dans l'article 1er de l'arrêté n°23269 du 30 décembre 2015.





Cette année, le meilleur élève de chacune des 15 classes recevra une bourse mensuelle d'excellence Macky Sall de 25 000 F CFA pour 10 mois. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique du Prix international Macky Sall culture, paix et développement. En marge du Fesnac, l'école sera décorée par un collectif d'artistes sénégalais. Un choix magnifié par les proches du président Macky Sall et tous les anciens élèves de cet établissement.





Mais cette décision a fait naître un débat. Certains estimant qu'il n'est pas pertinent d'ériger l'établissement en patrimoine historique, alors que celui du premier président du Sénégal est là. Ce qui amène à se demander s'il est-il nécessaire d'ériger toutes les anciennes écoles des présidents du Sénégal en patrimoine historique.