Gingembre Littéraire à l'université de Genève: Pierre Goudiaby Atepa honoré pour les 50 ans de sa carrière

Invité du panel sur l'industrialisation de l'Afrique, organisé par Continent Premier, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa à été primé par l'initiateur de l'événement, M. Gorgui Wade Ndoye, pour les 50 ans de sa carrière.



Surpris et honoré par ce geste, le bâtisseur Africain a reçu son prix des mains de M. Alfonso Gomez, Maire de la Ville de Genève et en présence de M. Coly Seck, Ambassadeur du Sénégal à Genève, le Ministre Conseiller Hamidou Kasse, M. Manar Sall, Directeur Général de PETROSEN TS et l'ancien député M. Cheikhou Oumar Sy, Président de l'OSIDEA.



Un prix qui consacre une carrière internationale avec des chefs-d'œuvres architecturaux qui ont fini par faire la fierté des africains.