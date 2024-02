Guinée: Le prochain concert de Wally Seck dans l'incertitude

Ça commence à prendre une autre tournure, cette crise entre le Sénégal et la Guinée, suite aux confrontations verbales sur les réseaux sociaux entre Sénégalais et Guinéens. La cause ? Des moqueries et de calomnies sur la toile.





Après l'incident survenu hier à l'aéroport international Blaise Diagne entre le couple de chanteurs guinéens Soûl Bang's et sa femme Manamba Kanté et les forces de l'ordre sénégalais, les Guinéens ont appelé à une mobilisation massive pour barrer la route au chanteur sénégalais Wally Ballago Seck pour son prochain concert prévu le 20 avril 2024 à Conakry et pour tout autre artiste sénégalais.





Une manière pour les Guinéens de riposter à l'altercation de Soul Bang's à l'AIBD, sans oublier le lynchage de Yama Séga sur les réseaux sociaux après ses moqueries contre le footballeur Krépin Diatta.





À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune décision n'est pas prise pour confirmer la tenue du concert du 20 avril. Dans ce même sillage, une pétition pour retirer des influenceurs sénégalais sur la grande rencontre qui aura lieu le 24 février est lancée par des internautes guinéens.





À rappeler que 24 heures après l'incident, Soûl Bang's et Manamba ont fait une déclaration à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, pour appeler au calme et à l'apaisement.