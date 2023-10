Gwangju Busking World Cup : La chanteuse sénégalaise Maria Siga médaillée d'argent

La talentueuse chanteuse sénégalaise, Maria Siga vient d'ajouter une corde à son arc. Elle a remporté la médaille d'argent de la compétition internationale de Gwangju Busking qui vient de se terminer en Corée du Sud. Après 5 jours de concerts avec 64 artistes internationaux venus de partout dans le monde, la Sénégalaise s'est distinguée grâce à sa belle performance. C'est l'artiste elle même qui donne l'information dans vos colonnes de Seneweb.



Gwangju Busking est la Coupe du monde de rue à Gwangju Corée du Sud ! Festival et concours international de musique. Le plus grand festival de rue au monde avec des artistes venus de partout ! Un total de 100 millions de KRW en prix et un soutien incroyable aux musiciens sélectionnés.



Nous y reviendrons.