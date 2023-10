Hip-hop Galsen: 4 rappeuses font entendre leur voix sous fond de restriction des libertés

Les femmes se font entendre leur voix dans le milieu du rap marqué par ces temps-ci par des épisodes de clashs. Elles apportent une touche aussi responsable qui interpelle la société. Leur approche éveille les consciences. Quatre femmes connues dans le Hip-hop Galsen viennent de démontrer que cette expression musicale doit être au service des personnes opprimées, des personnes qui n’ont pas de voix. Conscientes de la situation politique et du vécu quotidien de leur population, ces dernières ont décidé d'utiliser leurs plumes pour exprimer leur position par rapport aux nombreux problèmes notés dans la société.

Selon Fatim, une d'entre elles, ce n’est pas normal, en tant que leader d'opinion de garder le silence sur des problématiques. Elle croit qu’elles ont la responsabilité de participer à la bonne marche du pays, de dénoncer des injustices sociales. C’est pourquoi elles ont décidé de rendre hommage aux détenus comme Nïtt Doff et Karim Xrum.





"En tant que femmes rappeuses engagées, notre soutien à Nitt Doff et Karim Xrum Xakk ne se limite pas à une simple solidarité, mais c'est aussi un moyen de rappeler que les femmes ont une voix puissante dans le monde du rap. Nous brisons les stéréotypes de genre en utilisant notre art pour dénoncer l'injustice et promouvoir la liberté d'expression », a défendu Fatim.





Leur combat pour la liberté et la justice sociale reste de vigueur dans ce contexte sénégalais marqué par des tensions politiques. « Le rap, pour nous, est bien plus qu'une musique ; c'est un cri de protestation contre l'injustice et un appel à l'éveil des consciences, porté par des artistes de tous les genres, y compris les femmes", a déclaré la rappeuse.





Ce même avis est partagé par Ève Crazy qui estime que les rappeuses ont une place prépondérante dans la société et leur devoir, c'est de ne pas rester les bras croisés quand le pays se trouve dans une situation inquiétante avec des détentions arbitraires."Fatym, Eve Crazy, Mina la voilée, D Freezy ont produit un son sur la situation politique du pays. Nous demandons la libération immédiate des détenus politiques surtout nos confrères du hip-hop, à qui on a privé le droit à la parole. La démocratie du Sénégal est en recul. Le hip-hop étant une musique de vérité et de d’énonciation, on n’a été au rendez-vous là où les Sénégalais nous attendaient", pensent les rappeuses.





Seneweb vous propose de découvrir leur nouveau titre intitulé Cii Pet