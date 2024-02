Isacco, musicien rwandais : Philosophie et ambition d’un artiste talentueux

Sous l’estampille de son propre label, Isacco Production, l’artiste rwandais Isacco présente « On s’amuse », son tout nouveau single « Afropop ». Déjà, il annonce la parution prochaine du 2e album. Ce nouveau clip a été produit par le label de l’auteur (Isacco Production), en collaboration avec le réalisateur Julien Bmjizzo, basé en Belgique.





« La chanson parle de mon long voyage ici-bas, avec ses hauts et ses bas. Malgré les défis, j’ai toujours persévéré, en gardant un état d’esprit positif pour atteindre mes objectifs », a indiqué l’artiste, au sujet du message inspirant porté par son œuvre.





Musicien rwandais qui évolue sur la scène « Afropop » française, Isacco est un auteur-compositeur et interprète, qui développe une musique éclectique, à la jonction du reggae, de l'afrobeats et de l'afro-dancehall. Il est aussi un opérateur culturel, et fait de la production et du management de carrières artistiques.





La conquête du public francophone d’Afrique est en ligne de mire.





« En France et en Belgique, je jouis déjà d’une certaine audience. Mais je veux créer un lien plus fort avec le public d’Afrique. Mon nouveau clip, je veux l’offrir au Sénégal, à la Côte d’Ivoire, au Cameroun et à tous les pays francophones d’Afrique qui aiment le beau son », a déclaré l’artiste.

Ses clips « Urampagije », « Nonaha » ou encore « Cheza », comptent chacun, des centaines de milliers de vues sur la plateforme américaine YouTube. Mais Isacco veut aller encore plus loin. Et, dans « On s’amuse », sa nouvelle production, il a mis les petits plats dans les grands pour séduire toute l’Afrique francophone.





Isaac Murwanashyaka à l'état civil a pris goût au 4e art, comme bien d'autres artistes, au cours de son enfance. C’est en 2021, qu’il a sorti son premier Album solo « On s’amuse ». Avec sa musique de fête, empreinte de positivité, Isacco est indéniablement une valeur sûre des artistes musiciens de la Diaspora africaine. En 2024, il compte sortir le 2ème opus.