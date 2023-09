Journées cinématographiques de Carthage 2023 : une levée de rideau pour le Sénégal et la Jordanie

La 34ème édition des Journées cinématographiques de Carthage est prévue du 28 octobre au 4 novembre 2023. Le Sénégal et la Jordanie seront à l'honneur. Le Sénégal est un pays qui entretient des liens avec les Journées Cinématographiques de Carthage depuis le début de cet événement cinématographique. Dès la première édition, le cinéma sénégalais a marqué son empreinte avec d'Ousmane Sembene en 1966. Sa production , "La Noire de...", avait décroché le premier,"Tanit d'or" du festival.

Cette année, les productions cinématographiques des Sénégalais, dans leur diversité, seront mises en avant tout au long du Festival.





La Jordanie bénéficie d'un "Focus 2023". Cette jeune cinématographie arabe se distingue par la qualité de ses films et par les efforts déployés pour soutenir le cinéma dans le pays. Les Journées Cinématographiques de Carthage offriront une plateforme à la créativité émergente de la Jordanie.





Ces mises à l'honneur ne se limiteront pas aux projections de films. L'événement prévoit également de rendre hommage aux personnalités marquantes de ces deux pays. En parallèle, des événements culturels liés à d'autres formes d'expressions artistiques des deux nations seront également organisés.