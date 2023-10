Jules Diop, Chef d’orchestre de la Génération Consciente, fête ses 30 ans de carrière

Il a joué sur scène avec les plus grands noms de la musique sénégalaise : Youssou Ndour, Viviane Chidid, Ismaela Lo, Wally Seck, Awadi, Aida Samb, Assane Mboip et tant d’autres. Lui c’est Souleymane Jules Diop batteur et chef d’orchestre de la Génération Consciente du chanteur Pape Diouf.





Il célèbre ses 30 ans de carrière ce vendredi 6 octobre 2023 au Théâtre National Daniel Sorano à travers le « Festival du Rythme ». « J’ai joué avec plusieurs musiciens, je peux même dire avec tous les grands musiciens du Sénégal et je célèbre aujourd’hui 30 ans de carrière.





Un événement à travers lequel je veux rendre hommage à Habib Ndiaye car c’est lui qui m’a appris le métier », révèle le musicien à seneweb. Il ajoute que cette célébration est une occasion pour lui de lancer son école intitulée « ACADEMIE DRUMS-MBALAKH SOCIAL ET CULTUREL ».