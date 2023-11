Ken Bugul et le trio bleu : La culture, remède contre l'émigration clandestine





Dans le cadre de la 31e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain célébrée du 7 au 11 novembre au Sénégal, l'écrivaine et romancière sénégalaise Mariétou Mbaye, plus connue sous le nom de « Ken Bugul », s'est exprimée sur la problématique de la migration. En tant que marraine de l'événement, elle a mis en avant l'importance cruciale de la culture dans la construction d'une société stable et épanouissante, d’autant plus que le thème de cette année est « Littérature et émigration ».





Ken Bugul a affirmé qu'« un pays dépourvu de culture engendre davantage de frustration, de mendicité identitaire et de désespoir ». Elle a indiqué que la littérature et la culture en général sont les remèdes essentiels face à la violence et aux risques inutiles associés à la perte de vies.





Selon elle, « rien ne surpasse la culture » parmi les solutions proposées pour résoudre la question de la migration des jeunes.





L'écrivaine a insisté sur le fait que la migration est un instinct et elle a plaidé en faveur de l'ouverture et de l'adaptation. En référence à son dernier roman « Trio bleu », publié en 2022 par la maison d'édition Présence africaine, elle a rappelé la politique culturelle du président Léopold Sédar Senghor, soulignant son impact positif sur la stabilité et l'épanouissement du peuple sénégalais.





Ken Bugul déplore la perception négative de la migration dans un monde marqué par le repli sur soi, l'indifférence et la montée du nationalisme. Elle estime que la migration est « le phénomène le plus naturel de la création » et rappelle que toute vie nécessite une migration, que ce soit physiquement ou intellectuellement.





L'écrivaine considère la migration comme un élément fondamental de la création littéraire. Elle encourage les écrivains à être des migrants perpétuels de leur temps, à repousser les limites, briser les barrières et explorer des mondes à travers la créativité.





Pour Ken Bugul, le livre devient ainsi un pays en soi, un moyen pour l'écrivain de voyager dans l'imaginaire, de croiser des horizons et d'acquérir connaissance et savoir.