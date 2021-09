L’Orchestre Baobab a entamé sa mue après la disparition de certains de ses piliers

L’orchestre Baobab qui a perdu en l’espace d’un an deux piliers de son groupe, Balla Sidibé, chanteur musicien, décédé le 29 juillet 2020, et Atisso Barthélémy, disparu dimanche dernier, au Togo, a entamé sa mue pour s’inscrire dans la postérité, a indiqué mardi à l’APS son administrateur, Thierno Kouyaté.



Il rendait hommage à Atisso Barthélémy, "l’un des meilleurs guitaristes d’Afrique et, surtout, l’un des plus importants membres" de cet orchestre, décédé dimanche au Togo, à l’âge de 76 ans.



"Atisso était l’un des plus importants membres du Baobab parce que la base même de la musique" du groupe a "souvent été créée par lui, il a son empreinte dans ce groupe, il est inoubliable", a témoigné Thierno Kouyaté.



Il signale que le groupe Baobab a accueilli la triste nouvelle de la disparition de Atisso, alors qu’il était en plein enregistrement de la maquette de son prochain album, porté par des jeunes préparés pour la relève.



Après le décès du chanteur Ndiouga Dieng en 2016, du saxophoniste Issa Sissoko en 2019, du chanteur et percussionniste Balla Sidibé, du chanteur Thione Seck, ancien membre du groupe, et de Atisso Barthalémy, le "Baobab" se retrouve décimé.



Des pionniers du Baobab, seuls Yathya Fall, Mountaga, Thierno Kouyaté, Rudy Gomis et Charles Ndiaye sont encore là.



"Nous n’allons pas baisser les bras, nous ne sommes pas éternels. C’est pourquoi des jeunes sont en train d’être préparés pour la relève", explique l’administrateur du groupe.



Les jeunes qui nourrissent depuis 2020 l’ambition de "reprendre le flambeau" de l’Orchestre Baobab, mythique groupe cinquantenaire, sont Papino Kouyaté, fils de Mountaga Kouyaté, Alpha Dieng, fils de Ndiouga Dieng, Cheikh Ousmane Ibrahima Fam "Freestyle", un rappeur adepte de la musique salsa et Dady Sarr.



"Avec eux, c’est très sérieux, ils savent ce que nous faisions avant. Le +Baobab+ a un cachet très particulier qu’il faudra essayer de conserver. Le prochain album est presque terminé", fait savoir Kouyaté.



Pour Thierno Kouyaté, "l’Orchestre Baobab, avec 50 ans d’existence, cherche à se renouveler. C’est une institution. Depuis 1970, nous essayons d’exister, l’histoire continue, le groupe continue et il va continuer d’exister avec ces jeunes pour qu’ils portent le flambeau", promet-il.



Il a rejoint comme guitariste le groupe mythique en 2000, lors de la reprise de ses activités au début de cette année-là, après une interruption d’une dizaine d’années.



Selon lui, ces jeunes doivent suivre le chemin tracé par des membres fondateurs du Baobab comme Atisso Barthélémy, "un homme rigoureux, travailleur. Il ne se lassait jamais, ni ne se fatiguait, il se démênait comme un diable lorsqu’il avait des répétitions ou enregistrements. C’était un perfectionniste. Plusieurs idées du groupe viennent de lui".



Atisso Barthélémy avait rejoint son cabinet d’avocat au Togo depuis quelques années, venant souvent lorsqu’il y a des dates importantes. Il était arrivé à Dakar dans les années 1960 pour des études de droit à l’Université Cheikh Anta Diop.



L’Orchestra Baobab, un groupe lancé en 1970, était animé par de grands noms tels que Balla Sidibé, Ndiouga Dieng, Issa Sissokho, ainsi que Attisso Barthélémy, tous décédés, désormais.



Cet ensemble musical a été lancé en 1970, à l’époque des grands groupes musicaux africains.



Après une dizaine d’années d’interruption, le groupe sénégalais s’était reformé et avait renoué avec le succès à l’initiative du chanteur Youssou Ndour, au début des années 2000.



Il est surtout reconnu par son style musical alliant sonorités latines, notamment cubaines, rythmes africains, plus particulièrement sénégalais, et des airs de blues et de jazz par moments.