La Guinéenne Djelykaba Bintou, nouvelle Reine de Times Square !

Après le Nigérian Burna Boy, la talentueuse chanteuse guinéenne, Djelykaba Bintou, épouse du chanteur Azaya vient d'être adulée aux yeux du monde par les panneaux lumineux de Times Square. Une belle consécration saluée par les férus de la musique. Un déclic qui confirme la montée en puissance de la musique africaine dans les plus grandes scènes du monde.



Une chanteuse dont les chansons dépassent le seul cadre musical. En phase avec son époque, celle qu'on surnomme la patronne fait toujours parler d'elle en cumulant des records, au point d’être devenue la chanteuse guinéenne la plus diffusée à travers le monde grâce à ses trophées et ses belles performances musicales reconnues de tous.



Une vidéo qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux montrant une publicité de son dernier EP intitulé “Diva” défile sur les écrans lumineux de Times Square, à New York. Très fière de cette marque de reconnaissance la Diva guinéenne exprime sa joie et remercie le peuple guinéen qui n'a jamais cessé de manifester un grand amour à son égard.



Par ailleurs, Times Square est le lieu privilégié pour les grandes célébrités du monde ! Times Square marque aujourd’hui la bouillonnante intersection entre Broadway et la 7ème Avenue, deux des principales avenues de Manhattan. C’est le cœur du quartier des théâtres, le siège des fameuses comédies musicales de New York.