La série "les 4 fantastiques" saison 3 annulée





La saison 3 de la série vedette « les 4 fantastiques » tant attendue des fans ne sera pas diffusée cette année. L’annonce a été faite par l’un des acteurs principaux à savoir Dudu fait des vidéos sur sa page Instagram. En effet, étant un mélange de comédie, divertissement et éducation, elle est devenue la série ramadan la plus suivie. Diffusée sur la chaîne YouTube Marodi, elle tient en haleine les Sénégalais et polarise plus d’un million de vues à chaque épisode.

Même si le contenu de la série n'a rien à voir avec le ramadan, la diffusion de la saison 3 était cependant une demande « nationale ». Car malgré les rigueurs du jeûne, Malcom et sa team parviennent toujours à voler un sourire aux spectateurs.

Présentation des acteurs

Bien qu’ils ne soient que quatre d’où le nom « les 4 fantastiques » Malcom, Fred, Samir et Dudu ont un talent inouï. Ils apportent une touche de comédie dans ces moments où le stress envahit le quotidien des Sénégalais.

Malcom alias « Serigne Kouna Fall » incarne le rôle du faux charlatan. Acteur pétri de talent, il parvient à faire passer son message dans l’humour. Il est d’ailleurs la source d’inspiration des chansons pour enfants « Coco laye laye et Ram Sam Sam ».

Cheikh Gadiaga plus connu sous le nom de Fred est le cerveau de la bande d’escrocs. Plus futé des 4 fantastiques, il se charge d'apporter les clients au charlatan Serigne Kouna Fall afin de leur soutirer de l'argent. Beau parleur, il trouve toujours des solutions à chaque équation.

Samir est sans doute la révélation de la saison précédente (2023). Il est parvenu à détrôner Dudu et Malcom et ce avec une facilité de jeu qui impressionne le public. Erick Patrick Corréa à l'état civil, il est le plus réfléchi de la mafia.

Dudu : bien qu’il soit le plus jeune des quatre, il s’occupe de la logistique. Clown, il divertit les adeptes de la série sans piper mot. Naturellement comique, Mouhamed Ndiaye apporte une touche spéciale à la série avec des termes et gestes qui amusent la toile.