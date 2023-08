La star malienne Fatoumata Diawara, tête d'affiche du festival Autour des Cordes de Saint-Louis

Du 27 au 29 octobre 2023, Saint-Louis du Sénégal accueillera la 3e édition du festival Autour des Cordes, l'événement musical initié par le koriste Ablaye Cissoko pour célébrer la diversité des sonorités et des cultures.







Pour l'édition 2023, la star internationale de la musique populaire malienne, Fatoumata Diawara, est attendue pour donner un cachet particulier à l'événement.





Autour des Cordes 2023 est un festival international qui donne une place prépondérante à la musique et aux musiciens qui jouent avec des instruments à cordes comme la kora, le xalam, la guitare, etc. L'événement réunit, chaque année, des artistes de renommée mondiale pour célébrer la magie des cordes et les harmonies universelles.









Fatoumata Diawara est aujourd'hui la chanteuse malienne la plus en vue sur la scène musicale internationale grâce à ses performances. Elle se produit sur les plus grandes scènes du monde avec sa guitare.