« 50 »: Taiji Scin met la pression à Dip Doundou Guiss et Omzo Dollar !

Originaire de la région de Thiès et membre fondateur du label Chambre 9, Taiji Scin est un artiste rappeur hors-pair. Il a pour réputation de toujours sortir de l’ordinaire avec des « productions rares ». Comme à l’accoutumée, il a encore séduit l’univers du hip-hop sénégalais avec son nouvel album 50 (fifty). Une œuvre purement artistique à l’occasion des 50 ans du hip-hop et en hommage à l’icône américaine 50 Cent.







« Dans cet EP 50, je participe à ma manière à la célébration des 50 ans du Hip Hop, en même temps je rends hommage à 50 Cent. Si les Old School comme Rapadio, PBS, Simon, BMG, Sikki Sakka, Nitdoff, Gaston, Xuman, Maxi Crazy et surtout Daddy Bibson m'ont inculqué la culture et l'amour du Hip-hop, c'est après avoir écouté « Get Rich Or Die Tryin’ » de 50 Cent que j'ai pris la décision de prendre le microphone et de pratiquer ce qui est désormais devenu ma passion, mon activité principale », confie t-il.





A travers ce chef d’œuvre de 8 titres, l’artiste décortique par les mots, les maux et biens dont regorge le monde à travers divers thèmes. De « 50 » à « Bruce Lee » en passant par « Herz City » et « Olyp Abdou », l’artiste maintient le « Niveau ». Il a en outre certifié son ancrage à ses racines avec une touche purement sénégalaise à travers « Wadiour », « Niampé Niakh » et « Buguru » qui traite du quotidien des talibés.





Cet EP a également été réalisé grâce à la collaboration d’autres artistes tels que Salihou, BM, Jaay, Tal bi and Big Dat X.





« Dans ce projet de 8 titres, je vois un Taiji qui s'est imposé en tant que Lyriciste, Kicker, Technique et Polyvalent dans le paysage du Rap Galsen en montrant une capacité technique riche et purement hip hop ». « Une variété de beats qui laisse le temps d'entrer dans un "monde" musical parfois mélancolique parfois déchirant ».





« Le cover nous plonge dans l'univers des ténors du hip-hop Galsen, l'hommage est rendu à plusieurs d'entre eux (collage au fond des albums qui ont marqué l'histoire du Rap Galsen)», se réjouissent certains rappeurs qui ont tenu à saluer ce travail de « Pro ». D’autres n’hésitent pas à mettre en garde les rappeurs les plus en vue à l’image de Dip Dound Guiss Ngaka Blindé et Omzo Dollar.





Pour Taijin Scin, qui s’est donné la mission de vendre le hip-hop Galsen à travers le monde, l’album est aussi « une occasion historique de rendre hommage à feu Bamba Ndiaye alias Bamba Diegui-Rails, disparu récemment, une figure marquante, qui de son vivant a véritablement donné du sien pour le hip-hop Galsen ».





Découvrez via Seneweb cette production déjà disponible sur toutes les plateformes digitales.





Taiji Scin — 50