«Birima» du conte musical : «Pourquoi Youssou Ndour m’a choisi»

Il se nomme Mohamadou Fall. Il est comédien, acteur et conteur. Son visage apparaît souvent dans les spots d’un opérateur de téléphonie et dans des séries (Njabar, par exemple). Il a récemment incarné au Théâtre du Chatelet en France le personnage principal du conte musical «Birima» de Youssou Ndour.



Dans une interview accordée à L’Observateur, celui qui est plus connu sous le nom de «Tonton Libasse» révèle que sa désignation par Youssou Ndour était presqu'une évidence. «Dès le premier jour où il m’a vu, et ce bien avant que la pièce ‘Birima’ soit réalisé, il m’a témoigné de toute son estime, révèle Mohamadou Fall. Il m’a dit que j’avais du talent, quelque chose de spécial et que je jouais naturellement. Cela m’avait beaucoup touché et donné du courage.»



«Birima» de poursuivre : «C’est sur ces entrefaites que j’ai été choisi pour jouer dans le clip ‘Xaliss’ qu’il (Youssou Ndour) a fait en duo avec Akon. Et quand il a fallu trouver celui qui va interpréter le rôle de ‘Birima’ dans la pièce du même nom, il a aussitôt pensé à moi. J’ai été retenu d’office. Lorsqu’on a parlé de moi au metteur en scène, Madiaw Ndiaye, lui également était d’accord pour les mêmes raisons que Youssou Ndour. Ce qui a été un grand honneur pour moi.»