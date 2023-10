« I wanna be free »: Wally « concrétise » son rêve de disque d’or

L’œuvre tant attendue par les faramarénes voit enfin le jour. L’album international « I Wanna be free » de Wally Ballago Seck est sorti ce 6 octobre à Paris.





Pendant ce temps, l’auteur de cet opus et prince des faramarénes a rallié Dakar pour rejoindre sa famille. Rappelons que le décès de sa grande sœur Momy Seck l’a trouvé en France, en train d’honorer sa part du contrat (la finalisation de ce projet international).