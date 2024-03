“Sénégal : Un Pouvoir, Deux Mandats” : Un documentaire de 30 minutes sur la démocratie

“Sénégal : Un Pouvoir, Deux Mandats” est un documentaire réalisé par Cheikh Fall, président d’AfricTivistes et son équipe. Ce film de 30 minutes est plus qu’un simple documentaire. C’est un appel à l’action, un appel à la réflexion sur l’importance de la vigilance démocratique et de la participation civique.







En mettant en lumière les événements clés qui ont façonné le paysage politique sénégalais, le documentaire offre une perspective unique sur les luttes pour le pouvoir et l’impact de ces luttes sur la stabilité démocratique selon un communiqué rendu public.





« À travers des entretiens approfondis avec des politiciens, des historiens, des militants, et des citoyens ordinaires, 'Sénégal : Un Pouvoir, Deux Mandats' explore la définition et l’essence même de la démocratie et de la République. Le documentaire pose des questions lancinantes sur la réalité de la démocratie au Sénégal, remettant en question si le pays a véritablement réussi à ériger une démocratie durable et inclusive », lit-on dans le texte.





Ce documentaire arrive à un moment de crise politique et institutionnelle, à l’approche de l'élection présidentielle de 2024, offrant une plateforme pour le dialogue et la réflexion sur l’avenir démocratique du Sénégal. Avec sa diffusion prévue ce vendredi 1er mars 2024, le documentaire promet de toucher un large public, ouvrant la voie à des débats constructifs et à une prise de conscience accrue des enjeux démocratiques. « Sénégal : Un Pouvoir, Deux Mandats” n’est pas seulement un récit historique ; c’est un vibrant plaidoyer pour la participation civique et la responsabilité gouvernementale. En ces temps incertains, ce documentaire est un rappel opportun de l’importance de chaque voix dans la construction d’une démocratie forte et résiliente », explique-t-on.