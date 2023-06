Culture: Le cinéma africain célébré à Lausanne

Le septième art africain est à l’honneur en Suisse dans sa ville de Lausanne. Plusieurs réalisateurs du cinéma africains prennent part à ce rendez-vous.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le Festival cinémas d’Afrique Lausanne a dévoilé ce jeudi l’affiche et les grandes lignes de la programmation de sa 17éme édition qui se tiendra du 17 au 20 août 2023 à la Cinémathèque suisse et au Casino de Montbenon.





Comme chaque année, le Festival est ouvert au public qui aura la chance de saisir d'un peu plus près les réalités sociales, culturelles et artistiques, en proposant un choix d’œuvres originales, réalisées par des cinéastes du continent et de la diaspora africaine.es.





Pour l'édition 2023, le Festival a sélectionné plus de 60 courts et longs métrages, fictions, documentaires, films expérimentaux ou d’animations.





En marge des projections, les invités pourront échanger avec des réalisateurs et réalisatrices.





Cette année, en collaboration avec la Cinémathèque suisse, la Rétrospective sera dédiée à Dora Bouchoucha. productrice tunisienne, formatrice et directrice de festival. Elle est une figure majeure du cinéma reconnue pour son soutien au cinéma d'auteur et pour son rôle dans la promotion du cinéma africain. Un Master class sera organisé autour de son expérience et de son travail de production.