Le rêve de Penda Guissé avec Youssou Ndour

Penda Guissé est une artiste multicartes. Elle est comédienne, danseuse et chanteuse. Elle veut réussir dans tous ces domaines, mais de plus en plus, la musique prend le dessus sur les autres arts qu’elle pratique. Elle ambitionne d''ailleurs «d’aller plus loin» que ses quatre singles et ses prestations dans les cérémonies familiales. «Je rêve de faire un jour la première partie de Youssou Ndour à Bercy, confesse-t-elle dans les colonnes de L’Observateur. Avec de la volonté, on peut soulever des montagnes.» Penda Guissé clame que son objectif est de se «positionner parmi les plus grands, de la trempe de Coumba Gawlo, Viviane Chidid, Pape Diouf, Wally Seck… Et pourquoi pas Youssou Ndour ?».