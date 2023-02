Le Sénégal accueille Woman Impact 2023

À l'initiative du célèbre styliste Madeleine FALL fondatrice de la marque Madomarque, Woman Impact est un événement annuel dédié aux femmes qui s'activent dans le milieu professionnel et du monde des arts et de la culture. L'événement aura lieu le samedi 4 mars 2023, en présence d'illustres personnalités, à la veille de la Journée mondiale de la femme.





En vedette : toutes les femmes qui font la fierté du Sénégal et de l'Afrique à travers une vitrine d’échanges, de découvertes et de divertissements, selon l'initiatrice Madeleine Fall jointe par Seneweb.





Dans le but d’inspirer et de sensibiliser la jeunesse féminine du Sénégal, en mettant en valeur des références du monde politique, économique, culturel et social qui représentent le modèle de femmes entreprenantes et engagées pour le Sénégal Woman Impact opte pour une meilleure vulgarisation des activités menées par des femmes sénégalaises à travers le monde.





La diva Soda Mama Fall et tant d'autres femmes seront à l'honneur pour marquer l'événement par une série de discussions, de panels, de conférences, entre autres activités avec des étudiantes entrepreneures, porteuses de projets devant une dizaine de femmes reconnues, histoire de partager leurs expériences et parcours et les facteurs clés de succès pouvant permettre à cette jeunesse féminine de s’accomplir.





Des artistes sénégalais seront de la partie, pour donner sensation à l'événement avec une grande soirée de gala.